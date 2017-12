Trump voert enthousiast campagne voor omstreden senaatskandidaat

,,Ga stemmen op Roy Moore", zei Trump. ,,Wij, het land en de toekomst van het land, kunnen het ons niet veroorloven een zetel te verliezen in de Senaat." De Republikeinen hebben in de Senaat een meerderheid van 52 tegen 48.

Trump heeft ondertussen een nieuwe beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan zijn broek: een voormalige nieuwslezeres van Fox News zegt dat Trump haar in een lift op de mond probeerde te zoenen. Hij was toen al met zijn vrouw Melania. Later grapte hij in haar eigen programma dat hij ooit had geprobeerd haar te versieren.