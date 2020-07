‘Trump wil gedwongen verkoop socialemedia-app TikTok’

Nederland­se plofkra­kers vast na wilde achtervol­ging en kamikazeac­tie op Duitse snelweg

19:20 Twee Nederlanders zijn in Duitsland gearresteerd na een plofkraak ten noorden van Hamburg. Het duo (22 en 26) wist aanvankelijk te ontkomen door het rammen van een politieblokkade maar agenten wisten de donkere wagen later toch klem te rijden. De werkwijze van de twee vertoont volgens de politie overeenkomsten met die van andere plofkraken in de regio.