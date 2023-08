Trump wil start proces over inmenging in verkiezingen pas in 2026

LIVE | Rusland bombar­deert Zweedse fabriek in het westen van Oekraïne: ‘Legitiem militair doelwit’

Rusland heeft een Zweedse fabriek in het westen van Oekraïne gebombardeerd. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. Volgens een medewerker van de Russische ambassade in Zweden maakte de fabriek ‘deel uit van de Oekraïense militaire industrie’ en was het dus een ‘legitiem militair doelwit’. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.