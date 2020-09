Trump wil streng katholieke Amy Coney Barrett als nieuwe opperrechter

Trump maakte de nominatie bekend tijdens een bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis. Hij roemde haar juridische capaciteiten, maar ook haar rol als moeder van zeven kinderen. ,,Ze zal geschiedenis schrijven als eerste rechter van het hooggerechtshof die nog schoolgaande kinderen heeft.’’

Barrett stond uitgebreid stil bij Ruth Bader Ginsburg. ,,Het is een eer als ik haar zou mogen opvolgen. Zij is een monument en zorgde ervoor dat het glazen plafond voor vrouwen werd verpulverd.’’ Ze stipte de vriendschap aan die Ginsburg had met de in 2016 overleden oerconservatieve opperrechter Antonin Scalia, de mentor van Barrett. ,,Hun standpunten lagen vaak ver uiteen, maar ze hadden respect voor elkaar.’’ Volgens Barrett dient een rechter naar de wetten kijken en is hij of zij geen beleidsmaker.

Amy Coney Barrett (48) staat te boek als conservatief en is vooral populair bij de Republikeinen. Haar zeer behoudende inslag maakt de moeder van zeven voor veel Trump-kiezers tot een voorbeeld.

Maar Democraten en Amerikaanse progressieven zien Amy Coney Barrett juist als slechtst mogelijke opvolger van de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg. Veel van haar ideeën staan namelijk haaks op die van haar progressieve voorganger. Barrett is niet alleen een uitgesproken tegenstander van abortus en het homohuwelijk, ook is ze tegen Obamacare (de ziektekostenverzekering van Barack Obama voor iedereen) en een voorstander van het recht om een wapen te dragen.

Volledig scherm President Donald Trump en Amy Coney Barrett bij het Witte Huis. © AP

Rechter Barrett is daarbij ook actief lid van de christelijke (overwegend katholieke) organisatie People of Praise die onder meer vindt dat mannen de spirituele leiders moeten zijn in het gezin en daarin ook een autoritaire rol op zich mogen nemen. De kans dat de Democraten haar daarover gaan doorzagen bij haar sollicitatie in de Senaat is groot.

Hoogleraar

De uit New Orleans afkomstige Barrett is nu nog als rechter actief in Chicago. Ze is voormalig hoogleraar rechten aan de rechtenfaculteit van de katholieke universiteit van Notre Dame in de staat Indiana. Haar vader was advocaat bij de oliegigant Shell, haar moeder huisvrouw. Ze ging naar een katholieke meisjesschool en studeerde later summa cum laude af aan Notre Dame University.

Volledig scherm De nominatie van Barrett zorgt voor veel kritiek in de VS. © AP

Barrett stond in 2018 ook al op Trumps voorkeurslijstje met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos de president voor (de later vanwege #metoo-aantijgingen omstreden) Brett Kavanaugh. Volgens de Amerikaanse zender NPR ging Barretts benoeming destijds niet door omdat ze door ziekte niet uit de verf kwam op de dag dat ze een laatste voorbereidingsgesprek had met Donald Trump.

Senaat

De door de Republikeinen gedomineerde Senaat lijkt Trump nu te steunen in zijn plan nog snel voor de verkiezingen een nieuwe opperrechter te benoemen. Als haar kandidatuur wordt bevestigd door de Senaat zal Barrett de jongste rechter zijn van het machtige en negenkoppige Hooggerechtshof in Washington. Dit hof heeft vergaande invloed op zaken als immigratie, abortus en het homohuwelijk.

Volledig scherm Rechter Amy Coney Barrett. © REUTERS