Trump zal morgen geen snelle overwinning claimen, maar heeft zijn advocaten al paraat

Bedoeling van zo'n snelle overwinningsclaim zou zijn om het verwachte na-ijleffect van de later getelde per post uitgebrachte stemmen in twijfel te trekken. Die poststemmen komen traditioneel overwegend van Democraten. Republikeinen stemmen nu eenmaal minder per post. Trump kan zijn aanhangers dan voorhouden dat hij al had gewonnen maar dat hem door fraude de overwinning is ontnomen, zo meldden Amerikaanse media op basis van anonieme verklaringen van medewerkers van de president.