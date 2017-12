Trumps oud-adviseur Flynn bekent schuld na liegen in Rusland-onderzoek

Flynn weigerde, waarop Mueller hem dagvaarde. Hij noemde de aantijgingen ‘vals’, maar was in ruil voor immuniteit wel bereid te praten. Zijn bekentenis laat zien dat Trumps voormalige adviseur nu een deal heeft gesloten met het Openbaar Ministerie. Wat Flynn precies heeft toegegeven en wat de afspraak met de commissie inhoudt, is niet bekendgemaakt.



Flynn, die ook in verband wordt gebracht met een mogelijk illegale uitlevering van de Turkse geestelijk Fethullah Gülen, is de vierde verdachte in Muellers onderzoek die aangeklaagd wordt. Mueller heeft overigens ook Trump zelf op de korrel.



Flynn, een gepensioneerde legergeneraal, had voordat hij bij Trump in dienst trad een consultingbedrijf genaamd Flynn Intel Group. Dat bedrijf ontving eenmalig 530.000 dollar van Inovo BV, een Nederlands bedrijf dat in opdracht van de Turkse overheid werkt, om voor de VS te lobbyen over uitlevering van Gülen.



Hij onthulde ook betalingen te hebben ontvangen van nieuwsmedium RT en Kaspersky Government Security, een cyberbeveiligingsbedrijf waarvan de Amerikaanse autoriteiten zeggen dat het nauw samenwerkt met het Russische inlichtingenagentschap, de FSB.