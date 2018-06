Trumps voormalig campagneleider Paul Manafort alsnog achter de tralies

Manafort was voorwaardelijk op vrije voeten en moest in zijn woning blijven in Alexandria, vlakbij hoofdstad Washington. Ook moest hij een GPS-apparaat dragen waarmee de autoriteiten zijn gangen kunnen volgen. Het team van speciaal aanklager Robert Mueller meldde vorige week dat Manafort opnieuw in de fout zou zijn gegaan.



Volgens het OM heeft de oud-campagneleider twee leden van de zogeheten Hapsburg Groep, een groepje van Europese oud-politici dat zou lobbyen voor de Oekraïense regering, benaderd via een versleutelde berichtendienst en tevens hebben gebeld. Hij wilde zo hun verklaringen beïnvloeden en bewijzen tegen hem verhullen, zo staat in de stukken. Manafort wilde blijkbaar dat ze zouden verklaren dat hij nooit in de VS voor de voormalige Oekraïense regering heeft gelobby, maar alleen in Europa.