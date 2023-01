Tsjechië kiest met nieuwe president Pavel voor een koers richting het Westen

Vijf agenten vervolgd voor dood zwarte man, Amerika zet zich schrap voor protesten na vrijgeven beelden

In de Verenigde Staten worden vijf politieagenten vervolgd voor de dood van een zwarte man in Memphis. De 29-jarige Tyre Nichols werd drie weken geleden aangehouden door de politie en toen zo hard geslagen dat hij een paar dagen later kwam te overlijden.

27 januari