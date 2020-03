Tsunamigevaar na zware aardschok van 7,5 bij Russische eilandengroep Koerilen geweken

De vrees voor een vernietigende vloedgolf bleek onterecht. Russische media meldden na de beving wel degelijk een tsunami maar die beperkte zich tot een golf van ongeveer een halve meter hoog. In Japan werd het tsunamigevaar weer snel ingetrokken, maar bewoners in het noorden moeten voorlopig wel in hoger gelegen gebieden blijven omdat er volgens meteorologen een risico is op flinke naschokken die toch nog golven kunnen veroorzaken. Dezelfde waarschuwing blijft van kracht op de Koerilen: eilandjes die in handen zijn van Rusland maar waar Japan ook recht op zegt te hebben. De ruzie tussen de landen over enkele eilanden duurt al vele jaren.