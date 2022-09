TUI verplaatst noodgedwongen vluchten van Amsterdam naar Brussel in oktober

Advocaat van Van der Poel na veroorde­ling: ‘Mathieu vindt dat hij zijn land én team in de steek heeft gelaten’

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een boete voor het belagen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter in Sutherland gaf de 27-jarige wielrenner een boete van 1500 Australische dollar, zo’n 1000 euro, meldt de NOS.

