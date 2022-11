Turkije: ‘184 Koerdische militanten gedood als vergelding aanslag Istanboel’

Vader (44) was urenlang onvindbaar na dood van zijn dochter­tjes Ona (5) en Maud (8): ‘Mijn schoonva­der heeft alles kapotge­maakt’

De 44-jarige Chris V. uit het Belgische Waardamme is opgepakt voor de moord op zijn dochtertjes van 5 en 8, Ona en Maud. De man kondigde de feiten aan tegen zijn vrouw met wie hij al enkele maanden niet meer samenwoont. Ook zijn collega’s zien achteraf in dat hij een signaal gaf: ,,Hij zei dat het zijn laatste dag was, maar wij dachten gewoon dat hij verlof genomen had.” Chris’ alarmerende spijtbetuiging op Facebook leek op het eerste gezicht een post van een hacker: ,,Er stonden joekels van typfouten in.”

18 november