'Turkije moet mensen weghalen bij grens met Griekenland'

In Italië regeert de chaos: in 24 uur tijd meer dan honderd doden

9:16 Chaos. Dat is wat er nu in Italië aan de hand is. Nadat zaterdagavond uitlekte dat de Italiaanse overheid een groot deel van Noord-Italië van de buitenwereld zou afsluiten, kwam er een run op het treinstation en stapten veel mensen in de auto richting het zuiden. Maar daar zijn ze niet welkom. Inmiddels zijn er in de afgelopen 24 uur meer dan honderd doden gevallen in de regio Lombardije.