Turkije roept Nederlandse ambassadeur op het matje na sluiting consulaat in ‘psychologische oorlog’

Turkije heeft de ambassadeurs van negen westerse landen op het matje geroepen wegens de sluiting van hun consulaten. Onder die landen zijn ook Nederland, de VS, Zweden, Duitsland en Frankrijk. De landen sloten hun consulaten afgelopen dagen uit veiligheidsoverwegingen. In het land heerst woede richting westerse diplomaten na protesten met koranverbrandingen en -verscheuringen in onder meer Stockholm en Den Haag.

De Turkse minister van Toerisme waarschuwt dat de toeristische sector in Turkije de dupe kan worden van de sluiting van consulaten. Hij haalde eerder op donderdag al hard uit en beschuldigt onder meer ons land van ‘psychologische oorlogsvoering’. De Nederlandse ambassadeur in Turkije is daarom ontboden om uitleg te geven over de sluiting van het consulaat in Istanboel. Ook de ambassadeurs van negen andere landen moesten zich donderdag melden bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verhoogde dreiging

Nederland sloot maandag het consulaat omdat er een verhoogde dreiging is. Aanleiding daarvoor is het verscheuren van een koran tijdens een betoging in Den Haag. De Nederlandse ambassadeur werd daarvoor ook al op het matje geroepen in Ankara. De dreiging richt zich ook op onder meer Zweden, waar een koran werd verbrand.

‘Ook is er een verhoogde dreiging van een aanslag tegen westerse doelen, diplomatieke vertegenwoordigingen en gebedshuizen, in het bijzonder in Istanboel’, staat sinds deze week in het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Individuele Nederlandse toeristen zouden niet direct gevaar lopen, al wordt afgeraden om naar grote demonstraties te gaan.

‘Complot’

Turkije ziet de sluiting van westerse consulaten als complot om de Turkse toerisme-sector de nek om te draaien. ,,Juist op de dag dat wij ons doel presenteerden om 60 miljoen toeristen te trekken, in een tijd dat we er 50,5 miljoen krijgen, staan zij op het punt om een nieuwe psychologische oorlog te starten tegen Turkije", stelt de minister.

Het Nederlandse reisadvies voor Turkije is nog altijd geel, wat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn, maar dat er in principe gewoon gereisd kan worden. Het consulaat in Istanboel is nog wel online bereikbaar en enkele taken worden door de ambassade in Ankara overgenomen.

