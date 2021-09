Turkije weigert Afghaanse vluchtelingen: ‘Hoop dat ze ons naar een ander land kunnen brengen’

‘Vriendin’ bedondert familie op Franse begrafenis en steelt stiekem sieraden uit open kist

30 augustus Onuitgenodigd op een begrafenis verschijnen, met krokodillentranen beweren dat je een goede vriendin bent, om vervolgens snel de sieraden uit de open kist te stelen als niemand kijkt. Een plaats in het noorden van Frankrijk is in de ban van een oudere vrouw die vorige week wel héél ver ging om haar zin te krijgen.