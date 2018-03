Turkse journalist beschrijft zijn veroordeling vanuit de cel: Ik zal de wereld nooit meer zien

Ahmet Altan (68) zit in de Turkse gevangenis een levenslange gevangenisstraf uit. De Turkse journalist/schrijver laat zijn geest niet kooien. In The New York Times verhaalt hij over zijn proces. ,,Ik zal de wereld nooit meer zien’’, schrijft Altan.

Eerst wordt Ahmet Altan met zes anderen onder wie zijn broer Mehmet veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens ‘ondermijning van de staat’. Twaalf dagen later, op 28 februari, krijgt hij weer straf: vijf jaar en elf maanden wegens ‘propaganda voor een terroristische organisatie’en ‘belediging van president Erdogan’. ,,Eerst word ik veroordeeld omdat ik een volgeling van de sharia ben, een couppleger en nu zou ik ook nog een marxistische terrorist zijn’’, werpt de journalist-schrijver nog tegen in een hoorzitting.

Ahmet Altan geldt als een van de prominentste slachtoffers van de door Erdogan geleide zuivering van de Turkse samenleving na de mislukte coup op 15 juli 2016. Al jaren is hij een onafhankelijk denker die geen genoegen neemt met de starre beelden van de staat over bijvoorbeeld de Armeense kwestie en de Koerden. Altan verhaalt nu in The New York Times over zijn rechtszaak en zijn cel in Silivri nabij Istanboel:

,,De voorzitter van het hof kijkt soms op zijn mobiele telefoon om berichten te lezen. De rechter rechts van hem leunt soms achterover in zijn stoel. Hij kijkt naar het plafond. Als hij niet lijkt te dagdromen, leunt zijn hoofd op zijn hand en slaapt hij. De rechter links houdt zich bezig met zijn computer, onophoudelijk lijkt hij iets te lezen.

,,Rond de middag krijgen we te horen dat zij zich zullen terugtrekken voor beraad. We zijn omringd door gendarmes. Zij dragen een RoboCop-uitrusting met zwarte kniebeschermers. Een politieagent neemt ieder van ons bij de arm en we wandelen tussen twee rijen bewakers de trap af. Ze stoppen ons in een betegelde cel met ijzeren tralies. We zijn met zijn vijven. De zesde verdachte, een vrouw, zit elders.

,,Het Hooggerechtshof had het bewijs tegen ons nog gewogen en oordeelde ‘dat niemand kon worden gearresteerd op basis van de aangedragen bewijzen’. Dat zorgt bij anderen voor optimisme. Bij mij niet…. We lopen nerveus op en neer in onze cel. De minuten die voorbijgaan, als je erop wacht om te horen of je levenslang zult krijgen, zijn een marteling. … Een man die van binnen verstart, mag de hoop en de warme gloed ervan niet verliezen. Ik dagdroom in de cel: ik verlaat de gevangenis, haal diep adem, de eerste omhelzing, woorden van vreugde, de geur van geluk en een blauwe hemel.

Quote We zullen sterven in een gevangeniscel Ahmet Altan

,,Ik herinner me plotseling een passage in mijn roman Like a Sword Wound, die zich afspeelt gedurende de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk. Er wordt iemand opgepakt en hij wacht op het vonnis. Ik beleef nu wat ik schreef in een roman. Jaren geleden, toen ik rondliep in dat raadselachtige gebied waar literatuur het leven aanraakt, heb ik al mijn eigen lot ontmoet en ik heb dat niet beseft. Ik sta nu onder arrest, net als mijn hoofdrolspeler.

,,Plots hoor ik gelaarsde stappen. 'Kom', zegt een stem, 'er is een besluit genomen.' En dan herinner ik me dat mijn hoofdrolspeler is veroordeeld. Ik weet dat ik ook zal worden veroordeeld. Omdat ik dat geschreven heb. De gendarmes brengen ons naar boven. De voorzitter van het hof leest het voor: 'Levenslang’. We zullen de rest van ons leven alleen in een cel zitten, drie meter lang en drie meter breed. We zullen naar buiten mogen om een uur per dag zonlicht te kunnen zien. We zullen nooit gratie krijgen en we zullen sterven in een gevangeniscel. Dat is het vonnis. Ik steek mijn armen voor me uit. De handboeien gaan om. Ik zal de wereld nooit meer zien.’’