Turkse leider Erdogan scheldt verkiezingsrivaal uit voor dronkenlap

Erdogan (69) beschuldigde Kilicdaroglu, die kandidaat is namens zes oppositiepartijen, opnieuw van collaboratie met ‘terroristen’. ,,We zullen niet toestaan dat Kilicdaroglu, die hand in hand gaat met terroristen, ons vaderland verdeelt”, zei de president. Volgens Erdogan krijgt Kilicdaroglu steun van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die door Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie als een terroristische groepering wordt beschouwd.

Tijdens de rally in Istanbul deed de president ook een beroep op het sociale conservatisme van zijn moslimkiezers. ,,Onze partij en andere partijen in onze alliantie zouden nooit pro-LGBT zijn, want familie is heilig voor ons”, zei hij tegen de menigte.

Peilingen duiden op een nek-aan-nekrace tussen Erdogan en de oppositieleider bij de parlements- en presidentsverkiezingen op 14 mei.

Ondertussen klaagt de oppositie dat de autoriteiten probeerden te voorkomen dat de burgemeester van Istanbul, die anti-Erdogan is, campagne voert in Erzurum in het oosten van Turkije. Volgens Twitterberichten zou er door tegenstanders met stenen zijn gegooid en moest burgemeester Imamoglu zijn toespraak afbreken. Daarbij zouden negen gewonden zijn gevallen. Imamoglu is van de grootste oppositiepartij CHP en wordt vicepresident als hij de verkiezingen wint.

‘Geschenk aan de wereldpolitiek’

Oppositieleider Kilicdaroglu had op een campagnebijeenkomst zaterdag het einde van het Erdogan-tijdperk een ‘geschenk aan de wereldpolitiek’ genoemd. Voor tienduizenden aanhangers en sympathisanten van andere oppositiepartijen zei Kilicdaroglu een week voor de verkiezingen in Istanbul: ,,Jullie gaan met democratische middelen een autoritaire regering vervangen.” De 74-jarige uitdager van Erdogan beloofde dat hij de rechtsstaat in het land zal herstellen.

President Erdogan is al twintig jaar aan de macht. Hij is president sinds 2014. Van 2003 tot 2014 was Erdogan premier van het land.

Nederlandse stembiljetten naar Ankara

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap niét stemt. Wie wel gaat, kon tot en met 7 mei zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam. De stembiljetten gaan daarna naar Ankara, waar ze op zondag 14 mei worden geopend.

De verkiezingen in Nederland zijn niet helemaal vlekkeloos verlopen. In de Amsterdamse RAI brak vorige week maandag een vechtpartij uit tussen een aantal stemmers. Er zou onenigheid zijn geweest tussen een aantal mensen. Sportcentrum De Scheg in Deventer meldt dat de verkiezingen ‘uitermate goed verlopen'.