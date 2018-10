Turkse politie ontdekt auto Saoedisch consulaat in garage

In een ondergrondse parkeergarage in Istanboel is een onbeheerd achtergelaten diplomatiek voertuig gevonden dat eigendom zou zijn van het consulaat van Saoedi-Arabië. Volgens de Turkse publieke omroep werd de wagen bij het consulaat gezien op de dag dat journalist Jama Khashoggi er verdween.

Turkse speurders die de moord op Khashoggi onderzoeken, vonden de zwarte Mercedes-Benz vandaag in een ondergrondse parkeergarage in Sultangazi, een wijk aan de noordrand van Istanboel. Op het voertuig zitten groene diplomatieke kentekenplaten ‘34 CC 1736', zo is te zien op beelden van de Turkse publieke omroep.

Volgens de TRT werd de zwarte Mercedes in de parkeergarage gestald in de dagen na de moord op Khashoggi en staat het kenteken op naam van het Saoedische consulaat. Dat kenteken komt volgens de staatsomroep overeen met dat van een identieke wagen die op 2 oktober wegreed bij het consulaat. Op die dag verdween journalist Khashoggi nadat hij de diplomatieke post was binnengegaan.

Omdat het een diplomatiek voertuig betreft dat niet zomaar onderzocht mag worden, hebben de Turkse speurders volgens persagentschap Anadolu hiervoor toestemming gevraagd aan het Saoedische consulaat en het Openbaar Ministerie in Istanboel.

Grijze BMW

De Turkse speurders hebben volgens de publieke omroep ook bewakingsbeelden verkregen waarop te zien is hoe een ander Saoedisch diplomatiek voertuig in de dagen na de moord op Khashoggi een paar minuten stopt in dezelfde parkeergarage. Uit dat voertuig stapt een man die een pakje uit de zwarte Mercedes haalt en ermee verdwijnt in een grijze BMW.

Het Turkse nieuwsagentschap Iha publiceerde beelden waarop te zien is hoe een diplomatiek voertuig gisteravond drie grote zwarte kisten afleverde bij het Saoedische consulaat. Volgens journalisten die er getuige van waren, waren de kisten genummerd en zaten er labels op met ‘persoonlijk’.

Dubbelganger

Eerder vandaag publiceerde de Amerikaanse nieuwszender CNN bewakingsbeelden waarop te zien is dat een Saoedische dubbelganger in de kleding van Jamal Khashoggi het consulaat in Istanboel via de achterdeur verlaat, kort nadat de journalist daar was vermoord.

De dubbelganger was lid van het 15-koppige doodseskader dat naar Istanboel was gestuurd om de kritische journalist te vermoorden. Die beelden heeft CNN via een hoge Turkse ambtenaar in handen gekregen.

Erdogan

De nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord komen naar buiten aan de vooravond van een toespraak van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, morgen. Hij beloofde tijdens een bijeenkomst van zijn AK-partij met een uitgebreide verklaring te komen over de zaak. ,,Turkije zal alles in het werk stellen om opheldering te verschaffen over deze schandelijke moord”, zei Erdogans woordvoerder vandaag tegen verslaggevers.

Khashoggi, die kritisch stond tegenover het Saoedische regime, werd op 2 oktober vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Volgens Turkse functionarissen en media werd het lichaam van de journalist in stukken gezaagd nadat de zorgvuldig geplande moord was uitgevoerd door een team van 15 personen.

Na aanvankelijk te hebben beweerd dat Khashoggi het consulaat levend had verlaten, gaf Ryad (de Saoedische regering) toe dat de journalist was gedood. Volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken ging het om een “grote en ernstige vergissing” buiten medeweten van de autoriteiten en kroonprins Mohammed bin Salman.

Bos