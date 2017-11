Turkse politie pakt gevechtspiloten op bij acties tegen Gülennetwerk

Trump en May ruziën over retweets extreemrechts

2:57 De Amerikaanse president Donald Trump is in een tweet uitgevallen naar de Britse premier Theresa May. ,,Let niet zo op mij, beter leg je de focus op het radicale islamitische terrorisme dat plaatsvindt in Groot-Brittannië. Bij ons gaat alles prima hoor." May had kritiek geuit nadat Trump retweets stuurde van een extreemrechtse Britse organisatie.