Tussenlanding voor Boeing KLM na rook uit oververhit mobieltje

Bijna 2 miljoen Turken zeggen 'genoeg is genoeg' tegen Erdogan

9:59 In Turkije is een tweet tegen president Erdogan geëxplodeerd waarvoor hij zelf de voorzet heeft gegeven. 'Genoeg is genoeg' werd niet alleen in Turkije maar wereldwijd op Twitter het populairste onderwerp met meer dan 1,9 miljoen retweets.