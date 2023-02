Tussenstand Giro555-actie voor Turkije en Syrië: ruim 108 miljoen euro

Een week na de nationale actiedag hebben Nederlanders 108.501.189 euro gedoneerd aan Giro555. De twee grootste acties uit de geschiedenis van Giro555, voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 en de aardbevingsslachtoffers in Haïti in 2010, hadden een opbrengst van respectievelijk 208 miljoen en 111 miljoen.

Uitbreiden noodhulp

Zo deelde het Rode Kruis volgens de organisatie ‘meer dan 20 miljoen warme maaltijden en 15 miljoen waterflessen’ uit in de getroffen provincies. In Syrië voorzag Save the Children onder meer ‘7500 mensen van kant-en-klare warme maaltijden’, en Oxfam levert sinds de aardbeving zo’n 182.000 liter schoon water per dag in de getroffen gebieden in en rond Aleppo en voorziet 40.000 mensen van drinkwater. Ook Unicef deelt dagelijks schoon water uit in Aleppo - 300.000 liter voor 20.000 gezinnen.