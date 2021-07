Twaalf doden in ondergestroomde metro na noodweer in Chinese metropool, 200.000 mensen geëvacueerd

Update/VideoDe zwaarste regenval in decennia in de centraal-Chinese metropool Zhengzhou heeft geleid tot enorme overstromingen. Volgens staatsmedia zijn er minstens twaalf doden gevallen in de stad van zeker 9 miljoen inwoners. Bijna 200.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt de lokale regering.

Onder meer de metro stroomde vol, waardoor honderden mensen ondergronds vast kwamen te zitten. Op sociale media zijn filmpjes te zien van mensen die tot hun middel of schouders in het water van ondergelopen metrostellen staan. Volgens de lokale autoriteiten bevonden de twaalf mensen waarvan tot nu toe bekend is dat ze om het leven zijn gekomen zich allen in de ondergrondse. Honderden ernstig zieke patiënten in een academisch ziekenhuis moesten in veiligheid worden gebracht.

De Chinese president Xi Jinping heeft de situatie woensdag (lokale tijd) als ‘zeer ernstig’ omschreven. Op de staatstelevisie zei hij dat meerdere dammen het hadden begeven. Hierdoor zouden nog meer levens verloren zijn gegaan en zou ernstig letsel zijn aangericht en schade zijn veroorzaakt. Het Chinese leger waarschuwde dinsdag al dat een dam nabij Zhengzhou ieder moment kon doorbreken. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.

Grimmige situatie

Volgens de autoriteiten komt dergelijke regenval maar eens in de 100 jaar voor. Zij spraken over een grimmige situatie in de hoofdstad van de provincie Henan. Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. Op veel plaatsen was de water- en stroomvoorziening onderbroken. Het verkeer werd praktisch lamgelegd. Zhengzhou Airport moest honderden vluchten annuleren.

De regen in Henan werd veroorzaakt door tyfoon In-Fa, die ook tekeerging in twee andere provincies. De provincie Henan wordt al sinds vorige week geteisterd door hevige regenval. De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden de alarmniveaus. De afgelopen dagen werden tienduizenden mensen in veiligheid gebracht. De schade aan de landbouw loopt in de miljoenen. Ook andere delen van China kampen met slecht weer.

Bekijk hier beelden van de overstromingen:

Volledig scherm © AP