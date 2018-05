Twee Amerikaanse tieners omgekomen bij ongeval met Tesla

Mysterie: weer schoen met mensenvoet aange­spoeld in Canada

8:50 Aan de Westkust van Canada is een opnieuw een sportschoen aangespoeld met daarin een mensenvoet in staat van ontbinding. De Canadese politie maakt er werk van, want het is de veertiende keer sinds 2007 dat dit is gebeurd. Wereldwijd wordt er gespeculeerd over het verhaal achter de lugubere vondsten.