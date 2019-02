Twee doden bij grens Venezuela, hulpkonvooien gedwarsboomd

Zeker twee mensen zijn zaterdag in de Venezolaanse grensplaats Santa Elena de Uairén om het leven gekomen tijdens botsingen met veiligheidstroepen. De oppositie probeert vrachtwagens met voedsel en andere hulp het land in te krijgen, het regime van president Maduro poogt dit koste wat kost te voorkomen.

De situatie in Venezuala raakt met de dag meer gespannen, met name aan de grenzen. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, tegenstander van het staatshoofd Nicolás Maduro, organiseerde zaterdag hulpkonvooien vanuit Colombia en Brazilië. Het leger weigert de vrachtwagens binnen te laten.



Maduro heeft de grenzen gesloten om de import van hulpgoederen te blokkeren. Venezuela kampt met een ernstig voedseltekort. De regering stelt dat Guaidó de hulpleveringen wil gebruiken om een buitenlandse militaire interventie en de val van Maduro in gang te zetten.



Het Venezolaanse leger gebruikte vandaag traangas en rubberen kogels tegen mensen die enkele vrachtwagens met hulpgoederen aan het lossen waren op de Francisco de Paula-brug op de grens met Colombia. Dat is te zien op nieuwe beveiligingsbeelden van een Colombiaanse regeringsbron. De brug, vlakbij de Venezolaanse stad Urena, is een van de drie overgangen waar oppositieleider Juan Guaidó het broodnodige voedsel en medicijnen overheen hoopt te krijgen.

Brand

Bij de schermutselingen met demonstranten staken politie en militairen één van de vier vrachtwagens met hulpgoederen in brand. ,,Mensen proberen het grootste deel van de hulpgoederen te redden,” zei oppositie-afgevaardigde Gaby Arellano tegen journalisten ter plekke. Bij de schermutselingen zijn zeker twee doden gevallen. Dat heeft een arts van het plaatselijke ziekenhuis dichtbij de grens met Brazilië verklaard.



Ondertussen heeft Venezuela de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. ,,We kunnen niet langer tolereren dat Colombiaans grondgebied het toneel is van agressie tegen Venezuela”, zei president Maduro tijdens een massabijeenkomst van zijn aanhangers in de hoofdstad Caracas. Alle Colombiaanse diplomaten en consulaire medewerkers moeten het land binnen 24 uur verlaten.



Ondanks de gesloten grenzen zou de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp Venezuela zijn binnengekomen via de grens met Brazilië, meldde oppositieleider Juan Guaidó op Twitter. ,,Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido. Een getuige zei tegen persbureau Reuters dat de vrachtwagen op Venezolaanse bodem was, maar nog niet de douane is gepasseerd.

Curaçao

Zolang het zo lastig blijkt hulpgoederen Venezuela binnen te krijgen, zal Curaçao die ook niet verzenden. Dat heeft de Curaçaose regering zaterdag benadrukt. De eerste vracht hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela kwam eerder deze week aan op Curaçao, met de bedoeling ze daar op te slaan totdat transport naar Venezuela mogelijk is.



Curaçao, het tot het Koninkrijk der Nederlanden behorende eiland ligt slechts 75 kilometer voor de Venezolaanse kust, is een spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten hebben daar om gevraagd. Nederland en Curaçao stemden daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.



Ondanks dat Curaçao vooralsnog geen hulp verstuurt, vertrekt mogelijk dit weekend een schip vanaf naar Venezuela. Dat kwam vrijdag op het eiland aan en wil humanitaire hulpgoederen vervoeren, die zijn verzameld in Zuid-Florida, VS, door Venezolaanse immigranten.



De Curaçaose overheid verklaarde zaterdag dat de organisatoren van het transport nu met de producten naar Bonaire willen vertrekken. Vandaar willen ze naar Venezuela gaan. Omdat het gaat om een privé transport via een commercieel bedrijf, kan Curaçao het schip niet tegenhouden.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Venezuela's president Nicolas Maduro vandaag tijdens een rally in Caracas. Ondanks de chaos probeert hij de macht koste wat kost te behouden. © REUTERS

Bijstand van Nederland

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) liet vrijdag al aan de Tweede Kamer al weten dat Curaçao en Bonaire extra bijstand krijgen van Nederland. Zo gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid trainingen en opleidingen geven op het gebied van onder meer identificatie en registratie van migranten uit Venezuela. De Curaçaose regering had daar om gevraagd.



Er zijn duizenden Venezolanen op de eilanden. Het gaat om Venezolanen die na de maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet zijn teruggekeerd. Daarnaast komen veel Venezolanen in bootjes illegaal naar Curaçao.