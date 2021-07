Twee doden en twintig vermisten na verwoestende aardverschuiving in Japan

De verwoestende modderstroom na dagen van zware regenval sleurde alles mee op zijn pad, van auto's tot huizen. Een hele rij woningen op een berghelling ging mee omlaag. Getuigen vertellen aan lokale media hoe ze een ‘gigantisch gebrul’ hoorden en hulpeloos moesten toezien hoe de huizen werden opgeslokt. Wat niet vernield werd, kwam on een dikke laag bagger te zitten. Honderden brandweerlieden, militairen en drie kustwachtschepen, probeerden meegesleurde of vastzittende bewoners te bereiken. De hulpdiensten konden tien mensen die door het natuurgeweld opgesloten zaten uit hun huis redden. Lees verder onder foto

Meegesleurd naar zee

Twee vrouwen werden meegetrokken naar zee en daar gevonden door de kustwacht, zegt verantwoordelijke voor de reddingsoperatie in de prefectuur Shizuoka, Tatsushi Ueda. Beide vrouwen kwamen daarbij om het leven. Van de geredde personen liep er één lichte verwondingen op. Premier Yoshihide Suga heeft een speciale eenheid voor de reddingsoperatie ingesteld. Hij riep inwoners van de getroffen regio op om alert te blijven. 387 mensen werden geëvacueerd. Het treinverkeer werd stilgelegd en ook op andere plaatsen wordt gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen. Lees verder onder foto

Nog meer regen

Vanochtend worden volgens omroep NHK nog altijd twintig mensen vermist. De voor de aardverschuiving verantwoordelijke regen houdt echter aan, wat het zoeken lastig maakt. Vanwege de zware neerslag wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen, ook elders in het land.



Het getroffen Atami is een schilderachtig badplaatsje, ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van de Japanse hoofdstad Tokio. In het gebied liggen warmwaterbronnen, woonwijken, winkelstraten en een beroemd heiligdom voor geliefden, het zogenoemde Maanterras.