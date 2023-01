Twee doden en zeven gewonden bij steekpartij in trein Noord-Duitsland

Schutter van dodelijke schietpar­tij Californië nog altijd voortvluch­tig

De schutter van de dodelijke schietpartij zondag in Monterey Park in de Amerikaanse staat Californië is vermoedelijk een man van Aziatische afkomst, aldus de politie. Bij de schietpartij kwamen zeker tien mensen om, terwijl ook zeker tien mensen gewond raakten. De dader is nog voortvluchtig.

23 januari