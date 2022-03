Twee gewonden bij steekpartij in museum MoMA in New York

Een man heeft zaterdag twee mensen neergestoken in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. De slachtoffers, beiden medewerkers van het museum, zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Ze zijn in stabiele conditie, aldus de politie. De dader is nog voortvluchtig. Het museum is na het incident ontruimd.