Twee helikopters botsen bij pretpark in Australië: vier doden en drie mensen in kritieke toestand

Nederlan­ders niet meer naar Belgische gevangenis­sen door ‘onmense­lij­ke of vernederen­de behande­ling’

De situatie in de propvolle gevangenissen in België is zo dramatisch dat Nederlandse verdachten op dit moment niet vanuit ons land worden overgeplaatst. Een rechter zette in meerdere zaken een streep door overlevering aan de zuiderburen.

29 december