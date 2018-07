Twee honden zitten meer dan 5 uur opgesloten en sterven in snikhete auto

,,We hebben gevochten tot de laatste snik maar het mocht niet baten”, reageert het Blauwe Kruis verslagen. ,,Om 18.40 uur blies ook de Berner Sennen van amper 2 jaar oud zijn laatste adem uit. De andere hond was amper 6. Het is een regelrechte schande. Ons hart is gebroken.” De Lhasa Apso had kennelijk door dat zijn twee vrienden het leven lieten want ging nog afscheid nemen door aan hen te snuffelen en luid te blaffen.



De politie kon intussen achterhalen van wie de auto was. De eigenaars uit Rochefort kregen een proces verbaal. Onderzoek bracht aan het licht dat ze nog voor het middaguur hun wagen hadden achtergelaten op de parkeerplaats. De Vlaamse Inspectiedienst voor Dierenwelzijn werd ingelicht.



Ook in Nederland worden honden nog steeds achter gelaten in auto's. Zo was er gisteren nog een viervoeter opgesloten in Zwijndrecht. De politie waarschuwt mensen via twitter dat de temperatuur in auto's snel kan oplopen.