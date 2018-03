Twee jaar na terreuraanslagen in België krijgt Molenbeek een Cruyff Court

,,Vandaag herdenken we de verschrikkelijke aanslagen van twee jaar geleden in Brussel. Maar vandaag werken Nederland en België ook aan de toekomst door deze Cruyff Court te openen”, aldus minister Blok. Aanwezig bij de opening: burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans, projectambassadeur en voormalig profvoetballer Mbo Mpenza en de Nederlandse initiatiefnemers Unico van Kooten en Ahmed Larouz. Kort na de aanslagen en het overlijden van Johan Cruijff twee dagen later brachten zij geld en organisaties bijeen en stampten ze in betrekkelijk korte tijd het Cruyff Court uit de grond. In Nederland opgeleide coaches geven vanaf nu de Molenbeekse jeugd een gezonde vrijetijdsbesteding en kansen op een voetbalcarrière.

'Jihadistennest'

Burgemeester Schepmans en haar wethouder van Sport Ahmed el Khannouss waren snel voor het project gewonnen. Zij zijn al lang blij dat Molenbeek, tot ver over de wereld bekend als ‘jihadistennest’, nu eens positief in het nieuws komt. Of het nu ging om de aanslagen in Brussel of Parijs, op de Thalys of op het Joods museum in Brussel, altijd liep er wel een link naar Molenbeek.



Volgens Schepmans gaat het om een kleine minderheid en wil de overgrote meerderheid in haar door armoe en werkloosheid geplaagde Brusselse deelgemeente niets liever dan vreedzaam samenleven – voortaan rond een Cruyff Court.