Twee kinderen van 4 en 8 jaar overleden bij uitslaande brand in woning België, moeder ligt zwaargewond in tuin: ‘Dit is onwezenlijk’

Bij een zware woningbrand in de Jan Hallezlaan in Puurs-Sint-Amands in de provincie Antwerpen zijn zondagnacht twee kinderen overleden. De moeder raakte zwaargewond. Hun woning liep zware schade op bij de brand.

De brand werd rond middernacht opgemerkt. Bij aankomst van de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen, ging het om een uitslaande brand. De 37-jarige moeder werd al snel aangetroffen in de voortuin: mogelijk probeerde ze de vlammenzee nog te ontvluchten.

Op dat moment wist de brandweer dat er nog twee kinderen (4 en 8 jaar oud) in de woning aanwezig waren. Ook zij werden snel gevonden op de eerste verdieping. Ze werden samen met hun moeder in ernstige toestand en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. De vader was niet aanwezig in de woning. Het koppel woonde al een tijdje niet meer samen.

Snel uitgebreid

Vanochtend kwam het nieuws dat zowel het 4-jarige meisje als de 8-jarige jongen in het ziekenhuis bezweken zijn aan hun verwondingen. De politiezone Rivierenland is ter plaatse en stelde een veiligheidszone in. ,,Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand”, vertelt een politiewoordvoerder. Ook het parket werd ingelicht en stuurde naast het labo ook een branddeskundige ter plaatse.

Het vuur woedde op het gelijkvloers en moet razendsnel zijn uitgebreid naar de bovenverdieping. Naast de moeder en de twee kinderen raakte nog een vierde persoon gewond. Het gaat om een buurman die een poging deed om de brand te blussen. Ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Aangeslagen

,,Dit is onwezenlijk”, reageert een aangeslagen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) op het nieuws in zijn gemeente. ,,Onze gedachten gaan in eerste instantie naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers.”

De brand slaat ook diepe wonden in de gemeenschap van Sint-Amands. Buren zijn zwaar aangeslagen. Enkelen gingen inmiddels ook al bloemen neerleggen en een kaars branden aan de uitgebrande woning. De kinderen van 4 en 8 jaar oud gingen naar school in de buurt van de woning. ,,Ook hier is sinds vanmorgen 8.15 uur opvang voorzien door de dienst Slachtofferhulp”, zegt de politiewoordvoerder.

Hulpverleners die vannacht als eerste aanwezig waren, worden ook opgevangen. Zij werden gisteren al toegesproken door de postoverste van de brandweer en de burgmeester. ,,Zij hebben gedaan wat ze konden, maar botsten op een muur van warmte”, aldus de burgemeester. ,,Een brand met een dodelijke afloop is gelukkig zeer uitzonderlijk, maar als dit voorvalt heeft dit een zware impact. Op zowel de gemeenschap, buurtbewoners en hulpverleners.”

Bassichool Zonnebloem, waar de twee kinderen naar school gingen, reageert verslagen. ,,Onze gedachten en ons blijk van medeleven gaan vanzelfsprekend in eerste instantie uit naar de familie en nabestaanden van de slachtoffers. Voor onze school, voor onze personeelsleden en voor onze leerlingen is deze tragische gebeurtenis een grote schok.” De school zat vanmorgen samen met de mensen van slachtofferzorg van de politiezone Rivierenland om personeelsleden en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ook voor de medewerkers van Brandweerzone Rivierenland post Sint-Amands komt het overlijden van de kinderen hard binnen. ,,Onze post is in diepe rouw na de zware interventie van vorige nacht waarbij twee kindjes het leven lieten. Ons medeleven en onze gedachten gaan massaal naar de getroffen familie, vrienden en buren en naar onze eigen mensen. Soms verloopt het anders dan we zelf zouden willen”, klinkt het op Facebook.

Volledig scherm Een buurman legde bloemen voor de deur van de woning na het nieuws van het overlijden. © Tim Van der Zeypen

Volledig scherm Een andere buurman steekt een kaars aan voor de woning. © Tim Van der Zeypen

Volledig scherm PUURS-SINT-AMANDS - In de Jan Hallezlaan in Sint-Amands brak er een zware brand uit in een woning. Een moeder raakte zwaargewond en haar twee kinderen kwamen om het leven. © RV

Volledig scherm Twee kinderen van 4 en 8 jaar overleden bij uitslaande brand in Puurs-Sint-Amands. © RV