'Twee Nederlanders gedood in Zuid-Afrika'

Update IS benoemt opvolger Al-Baghdadi en bevestigt dood oud-lei­der

17:31 Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft zojuist bevestigd dat hun voormalig leider Abu Bakr Al-Baghdadi is overleden en bekendgemaakt wie zijn opvolgers is. Het persbureau van IS Amaq meldt dat het gaat om Abi Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi.