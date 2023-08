Twee Nederlanders in Georgië nog steeds vermist, contact met reizigers Slovenië hersteld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact kunnen leggen met de laatste Nederlanders in Slovenië die na het noodweer in het land niet te bereiken waren, zegt een woordvoerder. Vrienden en familie hadden hulp ingeschakeld van het ministerie omdat ze deze mensen niet te pakken konden krijgen. Ondertussen zijn in Georgië twee Nederlanders nog steeds vermist.

De acute problemen van Nederlanders in het getroffen gebied in Slovenië lijken te zijn opgelost. De meeste getroffen Nederlanders zijn opgevangen in een school in Rečica ob Savinji, een dorp ten noordoosten van de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Het merendeel is inmiddels al naar huis vertrokken. Zondag worden zoals eerder aangekondigd ruim negentig Nederlanders die in het gebied zijn met bussen geëvacueerd.

ACSI Kampeerreizen heeft zo’n tweehonderd campinggasten in het gebied. Zij verkeren allemaal in veiligheid, verzekert de organisatie zondag nogmaals. Datzelfde geldt voor de zeventien gasten die TUI Nederland er heeft.

Ambassadepersoneel dat aanwezig is in het gebied is getuige van de enorme schade die is aangericht door de hevige regenval en de daardoor veroorzaakte overstromingen. Op campings hebben ze caravans op de kop zien liggen. Slovenië is een populair vakantieland voor Nederlanders.

Geen totaalbeeld

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen totaalbeeld van het aantal Nederlanders in Slovenië. Het is namelijk een EU-lidstaat waar ze zonder grenscontroles naartoe kunnen reizen. Lang niet iedereen volgt het advies op om via een app bij de ambassade te melden dat ze in het land zijn.

Vier mensen zijn omgekomen door het noodweer in Slovenië. Onder hen zijn twee Nederlanders uit Gouda. Huizen, wegen en de energie-infrastructuur in het getroffen gebied zijn zwaar beschadigd. Zaterdagavond brak een dam door in het oosten van het land, waarna mensen moesten worden geëvacueerd.

De hulpdiensten in Slovenië hebben ook zondag nog de handen vol aan de gevolgen van het noodweer. Reddingswerkers moesten in de nacht van zaterdag op zondag uitrukken om water weg te pompen, mensen te evacueren, omgevallen bomen te verwijderen en noodvoorraden af te leveren.

Er wordt volgens Sloveense media ook gewaarschuwd voor mogelijke aardverschuivingen. Vanwege dat risico moesten bij Koroška Bela en elders in het grensgebied met Oostenrijk zeker 110 mensen in veiligheid worden gebracht. In de plaats Dolnja Bistrica waren zaterdagavond zo’n vijfhonderd inwoners geëvacueerd na een damdoorbraak.

Vermisten Georgië

Ondertussen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niets vernomen van de twee Nederlanders die zaterdag vermist zijn geraakt in Georgië, zegt een woordvoerder. Sinds vrijdag zijn door een aardverschuiving in het bergresort Shovi in het land zeker zeventien mensen om het leven gekomen, werd zaterdagavond bekend. De Nederlandse ambassadeur is onderweg naar het getroffen gebied.

Reddingsbrigades zoeken in het gebied naar slachtoffers. ,,Het is een ingewikkelde situatie omdat er ook risico is op meer aardverschuivingen”, zegt de woordvoerder van het ministerie hierover. De families van de vermisten worden bijgestaan door ambassadepersoneel en de lokale autoriteiten. ,,Dat is wel zo’n beetje alles wat je kunt doen”, aldus de woordvoerder.

Zaterdag liet het ministerie van Buitenlandse Zaken al weten dat de identificatie van de doden bezig is. Toen waren in totaal nog achttien mensen vermist, onder wie ook kinderen. De vermiste Nederlanders zouden eveneens minderjarig zijn. Maar dat kon het ministerie niet bevestigen.

De plaats van de ramp ligt in het bergachtige noordwesten van Georgië. Het Rode Kruis meldde eerder dat bruggen en wegen in het gebied zijn verwoest door de aardverschuiving.

