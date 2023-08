Twee Nederlanders omgekomen door auto-ongeluk in Duitsland

met video ‘Ongekende’ aanklacht tegen Trump: ‘Die maffialink is een gevaarlijk beeld voor hem’

Voor de vierde keer in evenveel maanden tijd is de voormalig Amerikaanse president Donald Trump (77) beschuldigd van ernstige misdaden. Nieuw is deze keer dat de man - die de door allerlei instanties bevestigde verkiezingsuitslag nog steeds ontkent - wordt aangepakt met een strafwet die oorspronkelijk bedoeld was om de invloed van de maffia in te perken.