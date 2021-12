Twee raketten afgevuurd op zwaarbewaakte diplomatenwijk Bagdad

Video Iraakse premier ongedeerd na raketaan­val op zijn huis

Een drone geladen met explosieven is zondag afgestuurd op de residentie van de Iraakse premier. Volgens het Iraakse leger was de aanval bedoeld als moordaanslag op Mustafa Al-Kadhimi, maar is hij ongedeerd gebleven. Volgens veiligheidsbronnen hebben wel zes beveiligers van de premier, die buiten zijn woning waren gestationeerd, verwondingen opgelopen.

