Twee tieners en volwassene opgepakt voor dodelijke schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Alabama

Hoe kan een kind van 9 zomaar van de radar verdwijnen, zonder dat iemand hem mist?

Kleine Raul zou al eind januari een gruweldood zijn gestorven, maar pas sinds vorige week werd naar hem gezocht. Donderdag werd zijn lichaampje gevonden in het Houtdok in Gent. Een 34-jarige Roemeense man - stiefvader van de jongen - werd aangehouden op een recreatiepark in Bakel. Hoe kan het dat een kind van 9 jaar oud zomaar verdwijnt, en dat niemand alarm slaat? Waarom vroeg niemand zich af waar dat ventje plots naartoe was?