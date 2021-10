Twee treinen botsen in Engeland: twaalf passagiers gewond, machinist bekneld

Politie Texas vindt lichaam van 9-jarige jongen in huis met zwaar verwaar­loos­de kinderen

In een huis in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de politie het lichaam van een 9-jarige jongen aangetroffen in verre staat van ontbinding en drie zwaar verwaarloosde kinderen. De politie spreekt van een “gruwelijke situatie”.

26 oktober