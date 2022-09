Twee verdachten opgepakt voor moord op 9-jarig Brits meisje

Man die vlucht voor schutter rent woning gezin Liverpool binnen, meisje (9) doodgescho­ten

Een 9-jarig meisje is doodgeschoten in haar huis in de Engelse stad Liverpool. De politie heeft bekendgemaakt dat ze door een kogel werd geraakt toen een onbekende man zich naar binnen drong in een poging weg te komen van een schutter die hem achterna zat.

24 augustus