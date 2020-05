Tweede aardbeving in twee dagen tijd in Nieuw-Zeeland

Recordaan­tal vrouwen binnen één maand in Mexico vermoord

3:00 In Mexico zijn in april 337 vrouwen vermoord. Dat heeft het openbare veiligheidsbureau van het land maandag bekendgemaakt. Nog nooit zijn binnen een maand zoveel vrouwen in het land door een misdrijf om het leven gekomen, sinds in 2015 is begonnen met het bijhouden van statistieken hierover. Opvallend is dat het totale aantal gepleegde moorden in april met bijna 2 procent is afgenomen ten opzichte van de maand daarvoor.