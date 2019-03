'Tweede brexit-referendum leidt tot volkswoede’

Op een persconferentie in New Delhi zei Johnson dat hij grote problemen verwachtte wanneer de Britse premier May zou toegeven aan steeds luidere oproepen een tweede referendum te houden over brexit. Belangrijkste argument daarvoor van voorstanders van zo'n referendum: inmiddels is meer duidelijk over wat de economische en sociale gevolgen zullen zijn van een Brits vertrek en is het dus verstandig alle voor- en nadelen nog eens te wegen.

Johnson voorziet dat de zeer beladen eerste brexitcampagne dan nog eens over moet. ,,Ik denk dat de woede bij de bevolking intens zal zijn. Mensen worden knettergek bij de gedachte nog eens over dit ding te stemmen. De campagne van 2016 was zeer bitter en splijtend”, aldus Johnson die zeker weet dat een meerderheid van de Britten opnieuw vóór brexit zal stemmen. Dat laatste blijkt overigens niet uit recente peilingen: die geven een klein voordeel aan degenen die tegen Brexit zijn.

