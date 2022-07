Tweede Nederlander opgepakt na wilde schietpartij in beachclub Marbella, vijf gewonden

met videoTwee Nederlandse mannen van 32 en 26 zijn door de Spaanse politie opgepakt omdat zij worden verdacht van betrokkenheid bij de wilde schietpartij in een drukbezochte beachclub in Marbella. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van de Nederlanders schoot om zich heen toen hij door een andere bezoeker met een mes werd aangevallen, bevestigen Spaanse politiebronnen.

Bij de schietpartij raakten vijf mensen gewond, onder wie een 32-jarige vrouw en een 32-jarige Ierse man. Zij liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Verder liepen slachtoffers (19 en 36 jaar) schotwonden op aan heup en rug. Zij verkeren voor zover bekend niet in levensgevaar.

De Nederlandse schutter had verwondingen aan het voorhoofd, oog, nek en rug. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis en zou niet in levensgevaar zijn. Later op de dag kwam via het Nederlandse ministerie het bericht naar buiten dat er een tweede Nederlander was aangehouden. Over zijn rol is nog niets bekend.

Doodsbang

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat iemand een schot lost en op de dansvloer grote paniek uitbreekt. Jongeren slaan op de vlucht, tuimelen over elkaar heen en schreeuwen om hulp. De Nederlandse influencer Kelly van der Minne, bekend van haar deelname aan de realityshow Love island, lag tien minuten ‘doodsbang' op de grond.

,,Een vrouw naast ons werd neergeschoten. Ze werd in haar bil geraakt. Dit is gewoon het ergste wat kan gebeuren”, zegt ze aangeslagen in een video op sociale media. ,,We hebben tien minuten doodsbang op de grond gelegen om kogels te ontwijken. We waren gewoon getuige van een liquidatie. Alsjeblieft, vind deze gek en geef hem een levenslange gevangenisstraf. Je kan niet zomaar iemands leven nemen!” Van der Minne, gevolgd door 100.000 fans op Instagram, bleef ongedeerd. ,,We zijn zo snel als we konden weggegaan.”

Wat gebeurde er?

De schietpartij gebeurde rond 01.10 uur in Opium Beachclub, een van de bekendste beachclubs van Marbella waar iedere avond bekende dj’s van over de hele wereld optreden. Een ruzie tussen een Nederlandse man en een andere bezoeker liep om nog onduidelijke redenen uit de hand. De bezoeker werd uit de beachclub gezet door een bewaker, maar kwam later terug en begon op de Nederlander in te steken. Die pakte daarop zijn pistool en schoot om zich heen, met willekeurige slachtoffers als gevolg.

In een van de filmpjes is een deel van het conflict te zien, waarbij iemand een grote fles als wapen wil gebruiken. Anderen trekken hun shirt uit en beginnen te provoceren. Daarna vallen in totaal vier schoten en breekt grote paniek uit.

‘Hoop dat iedereen thuis is’

,,Ik kon niet slapen van het lawaai van de discotheek en ineens hoorde ik vier schoten”, zegt een omwonende tegen de Spaanse krant El Confidencial. ,,Ik keek naar buiten omdat ik vanaf het begin wist dat dit geen vuurwerk was, zoals op andere avonden. Ik zag veel mensen rennen en toen belde ik het alarmnummer.”

Volgens de buurtbewoner, die recht tegenover beachclub Opium woont, is het de laatste maanden een komen en gaan van politiewagens. Er zouden de afgelopen maanden meerdere incidenten plaats hebben gevonden in de club die aan een boulevard in het centrum van de stad ligt en doorgaans ook door veel Nederlandse toeristen bezocht wordt.

Volgens een Britse bezoeker ontstond de ruzie in een van de exclusieve ruimtes van de club. Een man zou onrust hebben veroorzaakt en daarop zijn meegenomen door de beveiliging. Zo’n tien minuten later was er een tweede incident. ,,Ze zwaaiden met grote flessen sterke drank en toen moesten de beveiligers weer terugkomen.” De schutter opende het vuur en leek volgens de Brit ook recht in de menigte te schieten. ,,Er heerste een vreemde paniek, iedereen was bij de uitgang aan het bellen. Het was allemaal erg verwarrend.”

De Zuid-Afrikaanse dj Black Coffee was een van de artiesten die avond. ,,Ik hoop dat iedereen veilig thuis is gekomen”, schrijft hij op Instagram. De Nederlandse Kelly van der Minne en haar vrienden bleven ongedeerd. ,,Ik ben zo teleurgesteld in de mensheid. Het is echt een enge gedachte dat het zo over kan zijn.”

Volgens plaatselijke media was ook Froilán de Marichalar aanwezig in de beachclub. Hij is de neef van de Spaanse koning Felipe VI en vierde daar zijn 24e verjaardag met vrienden. Het is niet duidelijk of er in dit gezelschap gewonden zijn gevallen.

Eerder incident

In de zomer van 2020 moest Beachclub Opium op last van de gemeente de deuren sluiten, omdat bezoekers zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

