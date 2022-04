Tweede ongeluk binnen enkele dagen in kolenmijn Polen: tien vermisten

Na een tweede ongeluk in een steenkoolmijn in Polen worden tien mensen vermist. Dat meldt mijnbouwbedrijf JSW zaterdag in een verklaring.

‘Reddingswerkers hebben geen contact meer met 10 mensen’ die zich in de Zofiowka-mijn bevinden, luidt het in het bericht van Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW). De steenkoolmijn bevindt zich in Jastrzębie-Zdrój in het zuiden van Polen, zo'n 307 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Warschau. Volgens het mijnbouwbedrijf vond er om 03:40 uur een beving plaats op een diepte van 900 meter. Daardoor ontstond een groot methaanlek.

In 2018 werden vijf mijnwerkers gedood in dezelfde mijn. Het is het tweede ongeluk binnen drie dagen in een kolenmijn van JSW. Woensdag vond in de Pniowek-mijn in een explosie plaats van mijngas. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Zeven mijnwerkers zijn vermist. Er is nog niets bekend over hun situatie. De reddingsactie werd vrijdag stopgezet omdat ze als ‘te gevaarlijk’ werd beschouwd voor reddingswerkers.

Polen, dat nog steeds voor ongeveer 70 procent van zijn energie afhankelijk is van steenkool, heeft de afgelopen jaren te maken gehad met andere mijnongevallen. In maart 2021 stierven twee mijnwerkers en raakten twee anderen gewond bij een ongeval in de Myslowice-Wesola-mijn in het zuiden van het land.

In 2021 werkten bijna 80.000 mensen in de mijnbouwsector in Polen.

Volledig scherm De Poolse president Andrzej Duda (2e van links) en de ceo van JSW Tomasz Cudny (L) ontmoeten reddingswerkers bij de Pniowek-mijn in Pawlowice. © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA