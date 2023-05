Tweede stemronde Turkije noodzakelijk: Erdogan haalt net geen meerderheid

De Hoge Kiesraad maakt bekend dat Erdogan na het tellen van alle stemmen 49,5 procent van de kiezers achter zich krijgt, Kilicdaroglu komt uit op 44,9 procent. De extreemrechtse kandidaat Sinan Ogan haalt 5,2 procent, dat is beduidend meer dan vooraf werd voorspeld. Op zondag 28 mei stemmen de Turken opnieuw omdat niemand 50 procent van de kiezers achter zich wist te krijgen. Turkse Nederlanders mogen al van 20 tot en met 24 mei naar de stembus. De parlementsverkiezingen worden niet overgedaan. De huidige coalitie, onder aanvoering van Erdogans AKP, behoudt een meerderheid in het parlement.

Het zou een nek-aan-nekrace worden tussen de huidige president en Kilicdaroglu, leider van de centrumlinkse CHP én tevens aanvoerder van het oppositieblok van zes partijen. Volgens de peilingen zou de oppositie zelfs een voorsprong hebben op de AKP, maar die prognose is allerminst uitgekomen. De dramatische aardbeving in februari en de enorme inflatie lijken Erdogan minder te raken dan was voorspeld.

Sterke man

,,Veel Turken hebben uiteindelijk toch gekozen voor zekerheid. Ze weten wat ze hebben aan Erdogan en als puntje bij paaltje komt, kiezen ze voor de sterke man. Bij Kilicdaroglu weten ze minder goed wat ze aan hem hebben. Dat is toch meer een avontuur voor veel kiezers en in tijden van instabiliteit, zeker in het buitenland, is het moeilijk voor de oppositie om het te winnen van de huidige machthebbers’’, legt Turkijedeskundige Dirk Rochtus uit. Hij doceert internationale politiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en is auteur van het boek Turkije: de terugkeer van de sultan.



Het is volgens Rochtus moeilijk in te schatten wie op 28 mei aan het langste eind trekt. ,,Belangrijk zijn de stemmen die nu naar ultranationalist Sinan Ogan zijn gegaan. Als Ogan zijn achterban oproept om over twee weken op Erdogan te stemmen, dan is de overwinning voor de huidige president. Maar het kan ook zo zijn dat Ogan de steun uitspreekt voor de oppositie.’’

Of dat laatste gaat gebeuren is twijfelachtig. Gisteren zei Ogan tegen Der Spiegel dat hij alleen de oppositie steunt als zij bij eventuele winst de pro-Koerdische partij HDP buitenspel zet. ,,Dat brengt Kilicdaroglu in een lastig parket, de HDP heeft de achterban opgeroepen op de oppositie te stemmen en moet niks hebben van de extreemrechtse Ogan. Kilicdaroglu zal de HDP niet snel uitsluiten, daar zijn ze te belangrijk voor.’’

Het feit dat de coalitie onder leiding van de AKP een ruime meerderheid behoudt in het parlement, werkt volgens Rochtus ook in het voordeel van Erdogan. ,,Veel kiezers zullen bevreesd zijn dat er een patstelling ontstaat als de president een andere politieke kleur heeft en dat er veel besluiten zullen worden geblokkeerd. Dat kan ook een reden zijn om alsnog op de AKP te stemmen.’’

De oppositie werd vandaag dan ook wakker met een grote kater. Tijdens de campagne was er veel hoop dat de macht van Erdogan na 20 jaar kon worden doorbroken. Daar lijkt het vooralsnog niet op en dat is een grote teleurstelling voor met name seculiere Turken. Erdogan deed er de afgelopen weken veel aan om kiezers aan zich te binden. Hij verhoogde de lonen en pensioenen en schold een deel van de studieschulden kwijt. Daarnaast heeft zijn AKP de staatsmedia onder controle, waardoor deze partij veel meer zendtijd krijgt dan de oppositie.

Respecteren

Zowel Erdogan als Kilicdaroglu hebben gezegd een tweede stemronde te zullen respecteren. Over het algemeen zijn de verkiezingen goed verlopen. Er zijn geen meldingen gedaan van grootschalige fraude, wel werd er in delen van het land geklaagd dat de AKP hertelling eiste in stembureaus waar de oppositie de meeste stemmen kreeg.

Turkse Nederlanders hebben opnieuw in meerderheid voor Erdogan gestemd. Op basis van ruim 88 procent van de stemmen blijkt dat 68,75 procent de AKP trouw is. Kilicdaroglu kreeg 28,52 procent van de stemmen en Ogan 2 procent. In Nederland kan tussen 20 en 24 mei worden gestemd voor de tweede ronde.

