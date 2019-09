Tweede vermiste kind opgespoord dankzij filmpjes Italiaanse voetbalclub AS Roma

Het initiatief van de Italiaanse voetbalclub AS Roma om in massaal bekeken filmpjes op sociale media over belangrijk spelersnieuws foto's van vermiste kinderen te tonen, heeft effect. Vorige maand werd op die manier een 15-jarig meisje uit Londen teruggevonden en nu is ook een 9-jarige jongen uit België, die sinds media juni vermist was, weer boven water.

AS Roma heeft sinds juli dit jaar een samenwerking met de internationale organisatie International Centre for Missing and Exploited Children. De afspraak tussen de club en de wereldwijd actieve instantie is dat in filmpjes over spelers op de achtergrond foto's van de spoorloze kinderen worden geprojecteerd. Dat gebeurde in augustus voor de eerste keer toen AS Roma de nieuwe speler Mert Cetin verwelkomde. Het filmpje over Cetin werd op de sociale mediaplatforms van de club meer dan 800.000 keer bekeken, zo meldt de club. Zes dagen nadat het filmpje in première was gegaan werd de Britse tiener teruggevonden.

Ook de jongste video over Chelsea- voetballer Davide Zappacosta, die de gelederen van AS Roma voor een jaar komt versterken, had effect. Volgens AS Roma werd de Belgische jongen twaalf dagen later al naar aanleiding van tips getraceerd. In overleg met de hulporganisatie zijn de filmpjes waarin de inmiddels teruggevonden kinderen te zien waren, verwijderd. Volgens AS Roma zijn de videootjes van zowel Mert Cetin en Davide Zappacosta iets aangepast, zodat alleen nog dertien andere vermiste kinderen (die op de zoeklijst van de ICMEC staan, red.) te zien zijn.

Caroline Humer, directeur van het International Centre for Missing and Exploited Children, heeft verheugd gereageerd op de relatief snelle vondst van de twee kinderen dankzij de AS Roma-filmpjes. ,,Onze bijzondere samenwerking met de club is zeer belangrijk, omdat hun filmpjes zo'n extreem groot bereik hebben.” Over de identiteit van de gevonden kinderen doen AS Roma en de organisatie uit privacyoogpunt en in samenspraak met hun ouders geen mededelingen. ,,We hopen dat, met hulp van de voetbalclub, nog meer vermiste kinderen kunnen worden opgespoord.” De club is uiterst trots op het positieve effect van de spelersfilmpjes. Op de site van AS Roma wordt de terugkeer van de Belgische jongen dan ook prominent gemeld.