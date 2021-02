Tweehonderd doodskisten vallen in zee na instorten klif Italië

Maandag rond 15.00 uur vond er een aardverschuiving plaats die veel schade aanrichtte in het dorp Camogli langs de kust. De begraafplaats ligt op een klif, die door het natuurgeweld voor de helft instortte. Het vermoeden is dat een deel van de resten met de stroming is meegevoerd verder de zee in. Bij de nabijgelegen jachthaven zijn al wat gevonden menselijke resten geborgen. Hulpverleners proberen de resten te identificeren.