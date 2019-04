Twentse pastoor Marc Oortman leeft mee met zijn vrienden op Sri Lanka

Oortman die de afgelopen jaren acht keer in Sri Lanka geweest en er een petekind heeft, kent het land en de katholieke gemeenschap heel goed. „Ik heb vanmorgen nog contact gehad met de katholieke familie van mijn petekind. Zij zijn niet direct getroffen, maar leven in grote angst. De aanslag, uitgerekend op het Paasfeest, kwam voor hen totaal onverwacht. Ik leef met deze mensen mee. Het zijn mijn vrienden.”

Verzoenende houding

Oortman bezocht Sri Lanka in zijn hoedanigheid als vice-voorzitter van de Twentse stichting Hulp aan Sri Lanka. „Dat ben ik nu niet meer, maar de band is altijd gebleven. Ik voel me ook zeer bij het land betrokken.”

Gepreekt

De aanslagen raken hem ook persoonlijk heel diep. „Ik heb er vanochtend ook over gepreekt. Pasen is het feest van de opstanding, van de overwinning van het leven op de dood. Voor al die mensen die zijn omgekomen en hun families vind ik het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Aanslagen zoals deze en die op de moskeeën in Christchurch maken een gevaarlijke ontwikkeling zichtbaar. Als mensen niet meer in vrijheid en zonder hun gevaar hun geloof kunnen vieren, dan raakt dat het hart van onze moderne wereld.”