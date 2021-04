Twitter staat publicatie van gearchiveerde tweets Trump niet toe

De bloemen voor de paus gaan dit jaar naar verzor­gings­hui­zen

3 april Ook dit jaar wordt het bordes van de Sint Pieter in Rome niet versierd met Nederlandse bloemen, voor de tweede achtereenvolgende keer gooit corona roet in het eten. Toch wilde floraal vormgever Paul Deckers iets doen en dus komen er duizenden Nederlandse witte Avalanche-rozen naar verzorgingshuizen in Italië.