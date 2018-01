Twitter verdedigt besluit om Trump geen ban te geven

Toch vrijspraak voor man die borsten van date te hard vasthield tijdens de seks

5 januari De Brit die vorig jaar een taakstraf kreeg opgelegd omdat hij tijdens een vrijpartij te hard in de borsten van zijn Tinder-date had geknepen, is alsnog vrijgesproken. Dat melden lokale media vandaag. De eerdere veroordeling was volgens een lokale rechter simpelweg verkeerd.