Tyfoon teistert Japan: al zeker één dode en tientallen gewonden, honderdduizenden zonder stroom

De dode viel te betreuren op Kyushu, het op twee na grootste eiland van Japan. Het gaat volgens de publieke omroep NHK om een man die in zijn auto verdronk nadat de wagen was meegesleurd door een buiten haar oevers getreden rivier. In de prefectuur Miyazaki zoeken reddingswerkers naar een man van in de veertig die zich mogelijk in een boshut bevond die werd bedolven door een aardverschuiving.

In verschillende steden raakten mensen gewond door rondvliegend glas van gesneuvelde ruiten of doordat ze onderuit gingen in modderige waterstromen van buiten hun oevers getreden rivieren die straten in een mum van tijd overspoelden. Sommige snelwegen zijn afgesloten en op verschillende plaatsen ligt het mobiele telefoonnetwerk plat.

In delen van de Kyushu-regio, waar Nanmadol zondagavond (plaatselijke tijd) aan land ging, viel de stroom uit. Zo’n 340.000 huishoudens, de meeste in Kyushu, zaten maandagmorgen zonder elektriciteit. Tienduizenden mensen brachten de nacht door in sporthallen en andere voorzieningen. Ze waren uit voorzorg geëvacueerd uit kwetsbare woningen. De spoorwegmaatschappij op het eiland meldde dat al het treinverkeer is uitgevallen. Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines schrapte naar eigen zeggen zo’n 800 vluchten.

De hevige rukwinden veroorzaakten grote schade. Veel uithangborden sneuvelden. In de stad Kagoshima brak een bouwkraan af als een luciferhoutje en werd een grote ruit van een gokhal verbrijzeld. Spoorweg- en luchtverkeer is opgeschort, ketens van gemakswinkels zoals 7-Eleven Japan en bezorgdiensten sloten uit voorzorg tijdelijk de deuren van honderden vestigingen.

Premier Fumio Kishida heeft zijn vertrek naar New York, waar hij een toespraak zal houden bij de algemene vergadering van de verenigde Naties, uitgesteld tot dinsdag om de impact van de storm te volgen.

De veertiende tyfoon van het seizoen mag inmiddels dan zijn afgezwakt tot een tropische storm, hij raast volgens het Japanse meteorologische instituut met windsnelheden van 108 kilometer per uur (windkracht elf) en windstoten tot wel 162 kilometer per uur (orkaankracht) naar het noorden in de richting van Tokio. ,,We moeten zeer waakzaam blijven voor zware regenval en windstoten, hoge golven en stormvloeden”, zei een functionaris tijdens een persconferentie.

De tropische storm zal zijn noordoostelijke koers naar verwachting voortzetten en over Honshu razen, het grootste en belangrijkste eiland van Japan dat driekwart van de 125,9 miljoen inwoners huisvest. Steden als Osaka en Kyoto moeten zich voorbereiden op zware regenval. Dinsdag is de hoofdstad Tokio aan de beurt, waarna de storm over het noordoosten van Japan zal wegtrekken.

Tyfoon Nanmadol was een exemplaar van de vierde categorie, de op een na zwaarste. Volgens het Typhoon Warning Center van de Amerikaanse marine zou Nanmadol de schadelijkste tyfoon in decennia kunnen worden die Japan treft. Het oog van de tyfoon kwam zondag omstreeks 19.00 uur (plaatselijke tijd) aan land nabij de stad Kagoshima. Het meteorologisch instituut waarschuwde voor ‘ongekend krachtige windstoten en hoge golven’. Het verwachtte een recordhoeveelheid regen, buiten hun oever tredende rivieren en aardverschuivingen.

Het zuiden van Kyushu, het op twee na grootste eiland, moest rekening houden met een halve meter neerslag en windstoten tot 250 kilometer per uur. In de steden Kagoshima, Kumamoto, Nagasaki en Miyazaki zaten toen al zo’n 100.000 inwoners zonder stroom.

