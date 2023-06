Typisch Nederlandse snackmuur schittert op festival in New York: ‘Hebben ze daar echt zo’n muur?’

Het halen van een burgertje uit een Febo-snackmuur leidde tot de korte film Il fait beau, zondag vertoond op het prestigieuze Tribeca Film Festival in New York. Het stukje Hollandse cultuur gooide volgens maker Leonardo Cariglino hoge ogen onder het publiek: ,,Hebben ze daar in Nederland echt zo’n muur?’’

De titel van de film, Il fait beau, fonetisch uitgesproken als ‘Febo’, is Frans voor ‘het is goed weer’. Het verhaal gaat over de Franse expat Jean die in Amsterdam is komen wonen en zich eenzaam voelt. Op zoek naar sociaal contact komt hij bij een Febo terecht waar hij een meisje de snacks aan ziet vullen. Op slag is hij verliefd.

,,Het was een fantastische avond”, zegt regisseur Leonardo Cariglino (43) over de première op het Tribeca Film Festival. ,,Veel filmmakers kwamen naar me toe om te zeggen dat ze mijn film het beste vonden. Dat doet natuurlijk wat met je.”

Bij het publiek bleef volgens Cariglino vooral één ding goed hangen: de Febo-muur. ,,Ik hoorde vaak vanuit de zaal ‘wat uniek’ en ‘hebben ze daar in Nederland echt zo’n muur?’ Sommigen konden niet geloven dat zulke muren bestaan. Ze vonden de snackmuur heel grappig, maar ook een beetje gek. Ik denk dat het gewoon typisch Nederlands is. Nederlanders zelf zijn niet onder de indruk.”



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ga naar buiten, neem risico’s’

De film Il fait beau refereert aan de periode van de lockdown. ,,Zo’n periode van social distancing was voor veel mensen erg zwaar”, zegt Cariglino. Tijdens het schrijven van het script kwam de filmmaker erachter dat na coronatijd veel jonge mensen te maken kregen met mentale problemen. ,,Velen weten zich op sociaal gebied geen houding meer te geven en trekken zich daarom terug. Ik wil met de film juist laten zien dat je het leven moet vieren: ga naar buiten, neem risico’s.”

De opnames vonden plaats in de Febo bij de Arena. Enthousiast over het idee voor de film, schonk de snackbarketen een financiële bijdrage. Ook kon Cariglino rekenen op een subsidie van 8000 euro van het Amsterdams Fonds voor de Kunst; de rest van het bedrag voor de film werd via crowdfunding verzameld.

De film werd zondag 11 juni vertoond op het Tribeca Film Festival 2023 en zal woensdag 14 juni ook nog te zien zijn. Het festival, dat dit jaar twaalf dagen duurt, is in 2002 opgericht door Jane Rosenthal, Robert De Niro en Craig Hatkoff. In de loop der jaren is het festival uitgegroeid tot een van de meest prominente filmfestivals ter wereld.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: