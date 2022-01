Uitbarsting Tonga: aswolk tot maar liefst 55 kilometer hoogte

UPDATE/VIDEO Breivik begint rechtszaak over voorwaarde­lij­ke vrijlating met Hitler­groet

De Noorse terrorist Anders Breivik is de rechtszaak over zijn voorwaardelijke vrijlating dinsdag begonnen met een Hitlergroet. Hij droeg ook meerdere Engelstalige rechts-extremistische boodschappen in zijn hand toen hij de rechtbank in Skien binnenkwam.

18 januari